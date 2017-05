Slagveld in kippenhok Bunnik: 23 dode kippen

De fruitteler is er ontdaan over. De 23 kippen zijn gepakt door een vos. Ze zijn allemaal behoorlijk toegetakeld. ,,Ze zijn, zeg maar gerust, vermoord’’, vertelt Westeneng. ,,Een vos stopt niet voordat alle dieren dood zijn. Dat is vos eigen. Hij heeft er een paar meegenomen en de rest doodgebeten. Alle dieren, in ons geval de kippen, moeten dood.’’



Eén kip kreeg de vos niet te pakken. Die zat nog niet in het hok en liep buiten in de ren. ,,De andere kippen zaten allemaal al binnen. Het is onze schuld. We zijn vergeten het hok te sluiten. Het deurtje van het hok stond nog open en een vos springt gemakkelijk over het hek van de ren. Het is tragisch. De ene kip is, denk ik, wel even van de leg.’’