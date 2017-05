Slapen in nijntje-stijl kan voortaan in Stayokay

De vierpersoonskamer is ingericht met muurschilderingen, beddengoed, handdoeken, verlichting en meubilair in de stijl van nijntje. Ook een ontbijt op nijntjeservies hoort erbij.

Gedachtengoed van Bruna

Hostelmanager Eric van der Hulst denkt dat de nijntjekamer past bij het gedachtengoed van Bruna. ,,Zijn missie was om kinderen de ruimte te geven voor hun eigen fantasie. Die komt in de kamer goed tot uiting. Kinderen worden er gestimuleerd zelf op ontdekking te gaan in het nijntjemuseum.’’

Het is overigens niet de eerste keer dat hotelgasten in nijntje-stijl naar bed kunnen. Twee jaar geleden kleedde Grand Hotel Karel V ook al één van haar kamers aan met het wereldberoemde konijn. Dat betrof een tijdelijke actie. Volgens directeur Leo Hollman van Karel V was de kamer vooral in de weekeinden bij toeristen in trek. ,,Doordeweeks wanneer we meer zakelijke gasten hebben, lag dat weer anders.’’