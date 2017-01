Slechte lucht drukt kwaliteit onderwijs Hof ter Weide

De raad is een petitie gestart om maatregelen tegen het slechte klimaat zo snel mogelijk bij de gemeente af te dwingen.

De school in Leidsche Rijn die deel uitmaakt van de multifunctionele accommodatie Waterin, waarin verschillende voorzieningen onderdak hebben, kampt al jaren met problemen van de klimaatinstallatie. Gevolg is dat enkele leerlingen en leerkrachten last hebben van klachten, zoals hoofdpijn, prikkende ogen en vermoeidheid.

Onlangs zijn weliswaar enkele maatregelen genomen (de dakkoepels kunnen open en dicht worden gezet), maar die bieden volgens de ouders geen structurele oplossing. ,,Zonder passende maatregelen op korte termijn zullen de gezondheidsklachten bij leerkrachten en kinderen aanhouden en misschien zelfs verergeren,'' zo zeggen ze in een nieuwsbrief.

Volgens de medezeggenschapsraad hebben leerkrachten en kinderen door de wisselende temperaturen in de lokalen en de lage luchtvochtigheid vaak droge ogen en last van irritatie aan de luchtwegen.

,,Niet alleen raakt dit hun gezondheid, ook staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk onder meer doordat leerkrachten door ziekte onnodig uitvallen,'' aldus de ouders.

Jon van Zoelen, projectleider bij de Katholieke Scholenstichting Utrecht, waar Hof ter Weide onder valt, is net als de raad bezorgd over de de situatie. ,,Het lijkt er inderdaad op dat de uitval van leerkrachten en leerlingen op deze school in vergelijking met andere scholen iets hoger ligt. Het vermoeden is dat dit met het gebouw te maken heeft. Het speelt vooral bij mensen die sowieso al meer last hebben van de luchtwegen.''

Maar volgens Van Zoelen is een structurele oplossing op komst. Hij is positief gestemd, omdat de eigenaar van het pand (de gemeente) bij de voorjaarsnota 30 miljoen euro heeft vrijgemaakt om het binnenklimaat van vier multifunctionele gebouwen aan te pakken. ,,Dat geld is er en we moeten het goed besteden,'' zegt Van Zoelen. ,,Er wordt nu onderzocht of de klimaatinstallaties werken zoals ooit is bedacht.''

Verantwoordelijk wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) verwacht dat de uitkomst van het onderzoek er ruim voor de zomer ligt. ,,We nemen dit zeer serieus. We investeren voor 30 miljoen euro in deze scholen, die er pas zo'n tien tot vijftien jaar staan. Dat is niet niks. Als we na het onderzoek weten wat we moeten doen, willen we zo snel mogelijk aan de slag.''