Slechtvalken in het provinciehuis heten Piet en Gerritje

Spelersbus FC Utrecht strandt in Mijnsheerenland

12:26 De spelersbus van FC Utrecht, die met meer dan dertig kleuters van de Auris Taalpleinschool uit Gouda op pad was, staat met panne vast op het Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland. Deze kleuters zitten op het speciaal onderwijs en moeten om 15.00 uur weer terug in Gouda zijn.