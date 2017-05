Slingerende automobiliste vliegt uit de bocht in IJsselstein

Broers, verdacht van lucratieve drugshandel, blijven voorlopig zitten

21:26 De drie Utrechtse broers Mohamed G., Hassan G. en Hamza G. blijven nog eens drie maanden in voorarrest. De drie worden verdacht van het witwassen van grote geldbedragen en de handel in hard- en softdrugs. Sinds kort zit ook de moeder van de broers weer in de gevangenis.