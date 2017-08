Sloop oude clubhuis HCIJ gestart

Daarmee wordt het tweemaal zo groot als het huidige clubhuis, dat dateert uit de jaren '60 en in die jaren nog gebruikt werd door de IJsselsteinse voetbalvereniging VVIJ. Eind jaren '90 maakte ook korfbalvereniging Fortissimo een periode gebruik van het clubhuis, dat daarna bij een wisseling van velden werd overgenomen door HCIJ. Met de bouw is een bedrag van 1,6 miljoen euro gemoeid, waarvan 6 ton wordt gefinancierd door de gemeente. Zowel bij de sloop - die eind volgende week moet zijn afgerond - als bij de nieuwbouw speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Bij de sloop wordt alle afval gescheiden afgevoerd, bij de nieuwbouw wordt het clubhuis voorzien van zonnepanelen op het dak en van warmtepompen. Daarmee krijgt HCIJ een energieneutraal clubhuis.

Hoofdveld

Het nieuwe clubhuis ligt in tegenstelling tot het huidige dicht bij het hoofdveld en komt ter hoogte van de middellijn. Naar verwachting kan begin oktober met de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw worden begonnen. Tijdens de bouw maakt HCIJ gebruik van de kantine van handbalvereniging Shot '73. "Dat waarderen we zeer", aldus HCIJ-voorzitter John Reinerie: "Ze hebben ons echt uit de brand geholpen." Momenteel heeft HCIJ 1100 leden. In de exploitatie is uitgegaan van een groei naar 1200 leden. "Maar ook een verdere groei naar 1400 leden kunnen we in het nieuwe clubhuis opvangen", aldus Reinerie.