Sloopkogel door het eigen glazen paleis

Bovenstaand citaat dateert van vijf jaar geleden en is van eigen hand. Nou is achteraf je gelijk halen een onhebbelijke gewoonte. Zeker voor een eenvoudige stukjesbakker die nooit een beslissing hoeft te nemen en dientengevolge nergens op kan worden afgerekend. Desondanks is het interessant de berekeningen van toen er nog eens bij te pakken.



Armando kwam 87 jaar geleden in Amersfoort ter wereld. De stad eerde haar zoon met een eigen museum, gevestigd in de Elleboogkerk. Vóór de brand, die het gebouw en de collectie in 2007 verwoestte, trok het museum - in het centrum van de stad - ternauwernood elfduizend bezoekers op jaarbasis. Na restauratie van de monumentale kerk had de gemeente Amersfoort ineens geen trek meer in Armando. Want het is leuk, zo'n befaamde stadgenoot, maar bij nader inzien kostte het wel erg veel geld. Exit Armando. Entree Herenleed. Ware het niet dat de voorzienigheid ingreep. De directeur van het Armandomuseum had verkering met Edwin Jacobs, de (scheidend) artistiek directeur van het Utrechtse Centraal Museum. En Jacobs - o, zoet toeval - was door de gemeente belast met de opdracht een culturele bestemming te vinden voor het oude landhuis in Rhijnauwen. Ja, het Museum Oud-Amelisweerd (MOA) is uit liefde geboren.



De Utrechtse politiek stemde in op basis van een begroting die een tikkeltje te optimistisch, of eigenlijk volstrekt opportunistisch was. In zijn eigen stad wist Armando anderhalve man en een paardenkop voor zijn werk te interesseren. Maar in een Utrechts recreatiebos, met een tweederangs collectie - de eerste is afgefikt - zou het MOA driemaal zoveel bezoekers trekken. Een kind kon de ellende zien aankomen. Vorige week, twee jaar na de opening van het MOA, kwam de rekening: het museum heeft 75.000 euro subsidie per jaar nodig om het hoofd boven water te houden. De gemeente, roekeloze architect van het MOA, weigert. Met de sloopkogel door je eigen glazen paleizen: dat is cultuurpolitiek in Utrecht.