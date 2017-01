Sluiting Utrechtse garage heeft 'Trumpiaanse' trekjes

De sluiting van garage John Freriks in Utrecht is een 'Trumpiaanse' actie van burgemeester Jan van Zanen. Dat zei advocaat Charles Starmans van de garagehouder zojuist bij de rechtbank in Utrecht.

Het autobedrijf in Overvecht moet van de gemeente Utrecht op 1 februari voor een jaar dicht omdat het voor zware criminelen zou werken. Dat zorgt volgens de gemeente voor een onveilige situatie. Het bedrijf zou verborgen ruimtes in luxe auto's en busjes bouwen, waarin bijvoorbeeld wapens verstopt kunnen worden. De klanten die dat door Freriks zoude laten doen, zouden in verband worden gebracht met liquidaties in het criminele circuit.

,,De politie gedraagt zich als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Strafrechtelijk kunnen ze mijn cliënt niet aanpakken omdat hij niets strafbaars doet. Dus vragen ze de burgemeester de zaak te sluiten. De burgemeester creëert vervolgens zijn eigen waarheid, dat heeft Trumpiaanse trekjes'', aldus advocaat Starmans.

Vaag begrip

Starmans stelt dat de garage helemaal niks verkeerd doet en dat de gemeente niet aan kan tonen dat dat wel zo is. ,,De eigenaar zou criminele activiteiten faciliteren. Dat is een vaag en ruim begrip, waarbij de gemeente zich op geheime stukken baseert. Ondertussen dreigt mijn cliënt failliet te gaan.''

Volgens de gemeente is het niet zo dat de garage alleen maar oogluikend heeft toegestaan dat er zaken onder zijn dak gebeurden die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,De garagehouder heeft er actief aan meegewerkt'', zegt jurist S. . Cangabisoensingh van de gemeente. ,,Als hij een accu had ingebouwd in een auto die later bij een overval was gebruikt, valt hem niets te verwijten. Hij heeft echter actief meegewerkt aan zaken die duidelijk bedoeld waren voor criminele activiteiten.''