Smaakmakers met een Franse slag

Verfrissing

Om de voortgang te breken verschijnt de gastheer met twee glaasjes spoom ter verfrissing. Attent en onopvallend, zoals hij ook de rest van de avond weinig woorden nodig heeft om het ons naar de zin te maken. Na slak en duif volgen gans en baars in de beproeving. Ze zijn in de geleverde gerechten helaas niet meer dan een zeven waard, omdat ze te lijden hebben onder het toebehoren. Twee struikjes broccoli en drie sperzieboontjes bij de zeebaars is echt te weinig, de hete bliksem bij de gekonfijte ganzenbout is in twee happen op en het aardappelgratin hadden we liever met een korreltje zout genomen. Niet met een half vaatje. Brrr. Een compliment bij deze gang betreft de mooie jus van het lokale Dikke Donderbier.



Van de klassieke dessertkaart laten we tot slot een notentaartje en het grand dessert naar tafel twee komen. Hierbij zijn kwaliteit en kwantiteit weer prima in balans. Sterker nog, het geglaceerde taartje verdient het om volledig opgesnoept te worden. Dan maar een extra gaatje in de riem.



Kortom, de chef heeft het hart op de tong, maar mist af en toe de papillen. En met wat extra wintergroenten en een voetnoot over de historie op de site en kaart, is Naast de Poort een echte toeristentrekker. With lof from Wijk bij Duurstede.