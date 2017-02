Smakelijk eten van gered voedsel

Bewuster

Voedselverspilling

Voor één keer beroert De Gouden Pollepel met open vizier potjes en pannetjes tijdens een lunch. Instock is dan ook uitgesloten van de reguliere zaterdagcompetitie. De kliekjeskeuken mag dan van grootmoeder zijn, Instock moet het hebben van de grootgrutter. Albert Heijn, zoals gezegd, die veel 'grutjes' uit de winkel houdt of haalt, omdat ze niet zo knap of niet zo jong meer zijn. Ondergetekende voelde zich (ahum) aangesproken en liet zich de 'kneusjes' van de supermarkt welgevallen. Sil runt de open keuken. We bestellen een plankje met alle smaken van het huis in miniporties, zoals een glaasje soep van pompoen en appel; beetje zoet en een beetje zuur in de juiste verhouding. Wel wat herfstig voor deze vroege lentedag. Over de presentatie overigens niets te klagen. Het is een aantrekkelijk kleurenspektakel, waarbij het verdraaid lastig is om de lekkerste volgorde te bepalen. Het kroketje van kaas en bier wint de creativiteitsprijs, al is hij in de keuken iets te veel afgekoeld. De salade met parelgort echter is alleen geschikt voor gasten met een behendige hand-en-pols-techniek, want bij elke hap van het slablad parelen de gortjes over de plank, tafel en vloer: een bordje was handig geweest. De twee sneetjes volkorenbrood met zaden, een blokje rösti en omelet met gegrilde groenten smaken, zoals het hoort, als bij een brunch.Tot besluit een zeer geslaagd bosvruchtentaartje met een crème en een paar druifjes. Hij gaat met een natte vinger van de recensent, pardon, tot de laatste kruimel op. In de wetenschap dat we voor dit middagmaal slechts 10 euro afrekenen, kunnen we niet anders concluderen dan dat Instock een waardige bijdrage levert aan het Utrechts horecapalet. Een 7.8 is het oordeel.