Smakkelaarsveld wordt zoveel mogelijk fietsvrij

Utrecht, NS en Prorail openden maandag officieel het eerste deel van de megastalling naast het station. Hier is plek genoeg (6000 plekken) en de eerste 24 uur zijn gratis. Uiteindelijk komen hier 12.500 plekken. De hoop is dat zoveel mogelijk forenzen in de grootste stalling van de wereld hun tweewieler gaan stallen, zodat het snel over is met de fietsenchaos rond het centraal station.