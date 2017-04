'Snackbar met ziel' verdwijnt na ruim 30 jaar uit binnenstad Utrecht

Sophie Jansen (69) en Willem Commu (63) zitten zondagmiddag rond 13.30 uur op hun vaste plekje in Broodje Ploff. De twee hebben, zoals gebruikelijk, een kopje thee voor zich staan. Het echtpaar is, net als veel andere vaste klanten, speciaal gekomen omdat Ploff vandaag voor ‘t laatst open is. Eigenares Melissa Ma (43) kan de lange dagen en het harde werken na ruim 10 jaar lichamelijk niet meer opbrengen.

Jansen en Commu zijn goede vrienden van Ma. Commu is agent in de binnenstad en leerde Melissa via zijn werk kennen. ,,Als ik hier kwam, bood ze altijd wat aan.’’ Hij nam een keer zijn vrouw Sophie mee naar Ploff. Wat bleek: het klikte direct tussen de twee vrouwen. Jansen: ,,Waarom weet ik niet. We hebben allebei wel een oosterse achtergrond.’’

Praatje

Jarenlang kwamen Commu en Jansen standaard op donderdagavond een patatje eten met mayo en knoflook (de sauce netjes gescheiden van de frietjes) en natuurlijk een praatje maken met Melissa. ,,Over de zaak praatten we nooit.'' Daarnaast wipten ze ook op andere tijden regelmatig langs. Steevast kregen ze een gratis kopje thee met of zonder gebak of koekje. ,,Melissa is altijd vriendelijk en weet precies wat haar vaste klanten eten. Het is een goedige meid. Je hoeft maar iets tegen haar te zeggen of ze doet het.’’

Vanaf morgen is Broodje Ploff na ruim 30 jaar verleden tijd. Dat is voor velen die na het stappen in het weekend daar nog even een vette hap kwamen halen, wennen. Niet in de laatste plaats voor eigenaresse Melissa Ma zelf. Zondag is ze nog heel druk, omdat velen nog hun laatste kans schoon zien om afscheid van haar te nemen. Melissa vertelt dat ze na morgen veel gaat slapen. ,,Ik ben moe.’’ Het keiharde werken en een gezin met drie kinderen hebben hun tol geëist.