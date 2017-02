Snackbareigenaar slaat gewapende overvaller zijn zaak uit met knuppel

Aan de telefoon vertelt Weiguo –nog vol adrenaline- zijn verhaal. ,,Er kwam opeens een man binnengestormd. Hij riep ‘geld geld’ en richtte een pistool op me. Ik pakte meteen een knuppel. Ja die ligt hier achter de balie. Ik sloeg hem een paar keer op zijn kop. Toen is hij de winkel uitgevlucht. Rennend ging hij er vandoor.”

Bang is hij niet geweest. ,,Daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Nu komt langzaam het besef dat hij misschien wel had kunnen schieten. Maar toen hij binnenstormde heb ik daar eigenlijk niet aan gedacht.”

De politie is inmiddels met een onderzoek bezig. Boven Maarssen hangt een politiehelikopter die op zoek is naar de overvaller. Volgens de politie is de overvaller ongeveer 1.80 meter lang en donker gekleed.