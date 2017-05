Snackbarhouder verjaagt overvaller met kebabmes

De ondernemer werd die avond vergezeld door zijn vader. ,,We probeerden tijd te rekken en keken even naar elkaar'', vertelt Unlu. ,,We bleven rustig. Mijn vader deed een stapje naar voren en ik pakte het groentemes en kebabmes. Toen de man dat zag, rende hij direct weg.'' De ondernemer belde snel 112. Het politiebureau is op een paar honderd meter afstand gevestigd, dus agenten waren er snel bij. Een grote zoekactie in de omgeving leverde echter geen aanhouding op.

Geschrokken

Uslu is gewoon weer aan het werk. Van dinsdag tot en met vrijdag staat zijn zaak in Bisonspoor, op zondag en maandag in winkelcentrum Zwanenkamp. Natuurlijk is hij geschrokken van de overval. Maar slapen 's nachts vormt geen probleem. ,,Ik vind het ongelofelijk dat je zoiets kunt doen. Het gaat me niet om het geld, maar van andermans spullen blijf je af. Daarom heb ik het niet zomaar laten gebeuren. Anders komt hij de volgende keer terug.'' Als de overvaller met een pistool was geweest, had hij zich terughoudender opgesteld, voegt hij er aan toe.