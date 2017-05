'Snel aanhoudingen na mishandelingen Zeist'

De eerste mishandeling vond vorige week maandag plaats aan de Slotlaan. De aangifte door het 15-jarige slachtoffer volgde later die week. Het tweede incident was afgelopen maandag, in het Waterwinpark aan de Bergweg in Zeist. Een 14-jarig meisje werd langere tijd tegen haar wil vastgehouden en dusdanig zwaar mishandeld dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Kritiek van geschokte lezers

Politiewoordvoerder Hans Meuleman spreekt van complexe omstandigheden bij het onderzoek. ,,De tijdstippen, locaties en slachtoffers zijn verschillend. Bij het eerste incident gaf de ene partij aanvankelijk aan dat er geen conflict was. Later is er wel aangifte gedaan. Bij het tweede incident was er een ander slachtoffer en is meer geweld gepleegd. Op basis van onze bevindingen bleek er een relatie. Toen is er geacteerd. Er zijn getuigen gehoord en we bekijken of er camera's zijn die voor het onderzoek relevant kunnen zijn. Er gaat enige tijd overheen voordat het beeld compleet is.’’