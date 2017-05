Snel duidelijkheid over fraude voormalig directeur Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum verwacht binnen drie weken duidelijkheid over mogelijke fraude en belangenverstrengeling door voormalig directeur Marten Foppen. Dan wordt ook duidelijk of er juridische stappen volgen.

De Raad van Toezicht van het Spoorwegmuseum heeft een onafhankelijk forensisch accountant ingeschakeld, die onderzoekt in hoeverre Foppen zijn bevoegdheden heeft overschreden.

Woordvoerder van de Raad van Toezicht Raymond Salet zegt dat onder andere de mailwisseling van de oud-directeur wordt onderzocht. Ook de aanbesteding van het prestigieuze project Trein door de Tijd wordt onder de loep genomen. ,,Alles wat traceerbaar is in de ict-omgeving van het museum wordt bekeken. Privécomputers van Foppen zijn niet in beslag genomen.’’

Foppen wordt er onder meer van verdacht het vele tonnen kostende project Treinen door de Tijd onderhands te hebben aanbesteed aan decorbouwer Jora Entertainment (dat nu Leisure Expert Group heet). Foppen werkte eerder al samen met dit bedrijf, als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk. Foppen zou ook op kosten van het Spoorwegmuseum familiefeestjes hebben gehouden in het museum en gaf hij zakelijke relaties doosjes wijn via de webwinkel van zijn vrouw.

Bewijs

De Raad van Toezicht heeft inmiddels de arbeidsovereenkomst met Foppen beëindigd per 1 juli. Dat is gebeurd met wederzijds goedkeuren en zonder enige vergoeding aan de voormalige museumdirecteur. ,,Het is een scheiding zonder alimentatie’’, aldus Salet. Begin april werd Foppen geschorst, nadat de Raad van Toezicht een interne melding kreeg van onregelmatigheden.

Volgens Salet is in de schikking met de advocaat van Foppen het voorbehoud gemaakt, dat een gang naar de rechter kan volgen. ,,Er is geen sprake van kwijting. Maar het moet bewijsbaar zijn dat Foppen misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden.’’