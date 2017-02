Sneltram tot 2020 gevoelig voor storing

Dat zegt de provincie Utrecht, opdrachtgever voor de sneltramlijn. Pas vanaf medio 2020 is verbetering te verwachten, na de komst van een aantal nieuwe tramstellen en de afronding van de vernieuwing van het spoor in Nieuwegein en IJsselstein. De afgelopen drie maanden kampte de sneltramlijn ten minste achttien keer met verstoring van de dienstregeling. Dat was om uiteenlopende redenen.



Woensdagavond en gisteravond was dat ook het geval. Een aantal keren was sprake van defecte tramstellen, andere incidenten waren terug te voeren op problemen met de trambaan, aanrijdingen en weersomstandigheden. Volgens de provincie Utrecht is de beeldvorming rond de betrouwbaarheid van de sneltram anders - negatiever - dan statistieken uitwijzen.



Woordvoerder Ron van Dopperen van de provincie zegt dat in 2016 0,38% van de bijna 100.000 ritten uitviel. Dat is zelfs een iets betere score dan in de jaren daarvoor. Volgens de bijgehouden punctualiteitscijfers arriveerde vorig jaar 72,6 procent van de trams op tijd, was 24,4 procent iets te vroeg en was drie procent van de trams twee minuten te laat.