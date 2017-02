Sociale woningbouw in regio trekt duidelijk aan

Door de invoering van de verplichte verhuurdersheffing - over de waarde van de huurwoningen - hadden woningcorporaties geen geld over om te bouwen. Nu is er weer financiële armslag om de komende jaren te investeren in sociale huurwoningen, zegt Hans van Harten. Hij is secretaris van de Stichting RWU (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht), waarbij 23 corporaties uit 16 gemeenten, inclusief de stad, zijn aangesloten.



Van Harten: ,,De woningproductie van corporaties zit in de lift. Er is weer meer ruimte om te investeren in nieuwbouw en renovatie. De komende jaren zal de productie verder aantrekken. Ik verwacht dit jaar de oplevering van zo'n 1.200 woningen, bijna allemaal sociaal.''