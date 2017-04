Soep en een dansje tegen voedselverspilling

Quote Het gaat hier om een echte Utrechtse soep, bereid met reststromen voedsel uit de omgeving. Femke Westerneng Femke Westerneng, die deel uitmaakt van de organiserende jongerenbeweging Youth Food Movement, roert in een grote pan met preisoep. Het versbereide voedsel vindt gretig aftrek bij de vooral jonge bezoekers die het evenement trekt. ,,Het gaat hier om een echte Utrechtse soep, bereid met reststromen voedsel uit de omgeving. Denk aan prei, aardappels en champignons, die om wat voor reden dan ook voor de commerciële markt zijn afgekeurd,’’ zegt Westerneng.

Het is onverteerbaar volgens haar dat uit cijfers blijkt dat er per persoon jaarlijks 50 kilo aan voedsel in de vuilnisbak belandt. ,,Ondanks de toegenomen aandacht voor voedselverspilling zijn dit grote aantallen,’’ zegt ze. ,,Het is belangrijk dat mensen zien wat ze van ‘afgekeurd’ of vervormde groenten en fruit nog voor lekker eten kunnen maken. Wij hebben hier nu preisoep op het menu staan en ook kaasfondue gemaakt van kaasrestanten van een zuivelboerderij.’’

En dat is dan ook precies het doel van het Youth Food Movement: mensen laten zien wat je met voedsel, dat anders zou worden weggegooid, nog kunt maken. De jongerenclub organiseert de Discosoepmiddag samen met talloze andere jongeren door het land en zelfs over de wereld. Het idee van de Discosoep bestaat al een aantal jaar en werd al eerder op verschillende plekken georganiseerd, maar nog niet eerder vonden er op zoveel plekken en tegelijkertijd (wereldwijd) bijeenkomsten plaats.

Aandacht

Dat het event nu ook voor het eerst in Utrecht plaatsvindt, vinden de vriendinnen Suzanne Rijnierse en Femke de Boer ‘supergoed’. ,,Het is gek te bedenken dat we als consumenten de grootste voedselverspillers zijn,’’ zegt De Boer. ,,En het is leuk te weten dat je van overgebleven voedsel wat je bijvoorbeeld in de koelkast als student overhoudt, kunt gebruiken voor een jam, taart of soep. Ik vind het heel belangrijk dat hier meer aandacht voor komt.’’

Ook Rijnierse probeert bewuster met voedsel om te gaan. ,,Ik woon met vijf meiden in een studentenhuis. Als ik een weekendje naar mijn ouders ga, kijk ik altijd even of ik nog eten heb waar mijn huisgenoten nog wat aan hebben. Ik hoop dan dat zij er nog iets van kunnen maken. Tja, want anders gooi je het toch weg. Doodzonde natuurlijk, maar soms weet je gewoon niet zo goed wat je ermee aan moet.’’