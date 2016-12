Sofie van den Enk: ‘Ik weet nu dat ik een slashie ben’

Wat is jouw hoogtepunt van het jaar?

„De Melkfabriek. Mijn boek over borstvoeding. Heb ik enorm veel reacties op gehad. Vanochtend nog, van een stel dat elkaar in het kraambed stukjes eruit voorleest. Ik vind het een hele eer, en van een onbeschrijflijke gezelligheid, dat ik op het nachtkastje mag liggen van jonge ouders van een pasgeborene. Papa en mama met hun kleine frummel, de naaktheid daarvan raakt me. Borstvoeding is een van de meest intieme dingen die iemand van zichzelf kan geven. Als ik met verhalen daarover anderen een steuntje in de rug kan zijn, dan is dat heel fijn.’’

En het dieptepunt?

„Ellende genoeg in de wereld. Wat zal ik eens kiezen? Deze parkeren we maar even, straks schiet me wel iets te binnen.’’

Wat was het belangrijkste nieuws?

Logo Volledig scherm Sofie van den Enk. © Erik van 't Woud „Trump. Natúúrlijk Trump. Dit was het jaar waarin ik als Amerikadeskundige bij Jeroen Pauw aan tafel heb gezeten. Zo kenden de meesten mij nog niet. Maar ik ben toch echt doctorandus in de amerikanistiek. Je kunt uiteraard Maarten van Rossem bellen, maar je mag ook mij vragen. Van Trumps verkiezing heb ik twee dingen geleerd. Hoe onbetrouwbaar de peilingen zijn. (En ja, ik had dit dus ook niet verwacht.) En daarnaast hoe diep de onvrede is geworteld. Ik dacht dat we ondanks alles met elkaar nog steeds op een pad richting tolerantie liepen, maar kennelijk is dat niet meer het geval.’’

Nog een boze, witte man ontmoet?

Logo Volledig scherm Sofie van den Enk. © Erik van 't Woud „Ja! Afgelopen zomer in Michigan. In een karaokebar. Hij droeg zo’n Make America Great Again-petje, had een aardig slokje op, en hij vertelde dat hij een geweer bij zich droeg. ‘Right here, right now!’ Ter bescherming van zijn dierbaren en van zichzelf, moest ik begrijpen. Als je woont in het white privileged Tuindorp in Utrecht, sta je bij zo iemand wel even onwennig te kijken. ‘Sjonge, Sofie’, dacht ik bij mezelf, ‘je staat hier naast een beschonken, boze Amerikaan met een doorgeladen geweer in zijn broekzak; het wordt tijd om te gaan’.’

Wat ga je volgend jaar beslist anders doen?

Logo Volledig scherm Sofie van den Enk. © Erik van 't Woud „Ik wil minder social media. Ik krijg er gewoon zo weinig energie van. Hoe het met mijn vrienden gaat, dat hoor ik liever face to face van mijn vrienden. Niet van Facebook. Daar lees je altijd over toffe dingen, dus maar het halve verhaal. Ik wil sowieso minder dingen móeten. Meer bij mezelf blijven. Dichter bij mijn kern, wat die ook moge zijn. Dit jaar heb ik weer een goede balans gevonden. Mede dankzij heavy therapie en medicijnen. Mijn depressie begon tijdens de zwangerschap van Reina, onze jongste. Zij is nu tweeënhalf. Toen zag ik nog niet wat er met me aan de hand was. Dat besef kwam pas, nadat Joost Zwagerman zelfmoord had gepleegd en ik bij mezelf dacht: ‘Ja, dat is dus óók een weg’. Daarna ben ik naar de huisarts gegaan. Ik wist dat ik hulp nodig had.’’

De Melkfabriek heb je geschreven in een depressieve periode?

„Mensen vermoeden het niet, hè? Ze denken: ‘Jij bent toch het vrolijke en zonnige type?’ Ik vínd het leven ook heel erg leuk om te leven. Maar ik leef het wel met een ziekte. Een ziekte die iederéén kan overkomen. Op dit moment heb ik maar één stille angst, en dat is erop afgerekend te worden. Dat men een label aan je hangt: labiel. Terwijl ik prima leef en functioneer – mét die ziekte. Mijn werk heeft er geen seconde onder geleden. Ik heb ook nooit harder gewerkt, dan in mijn donkerste perioden. Mijn werk heeft mij erdoorheen gesleept.’’

Was het een goed jaar voor de liefde?

„Soms wil ik André achter het behang plakken. Maar ik peuter hem er altijd graag weer achter vandaan. We hebben twee jonge kinderen en iedere ouder weet hoe zwaar dat kan zijn. Dan is het tof om te volharden, heb ik gemerkt. We weten elkaar steeds weer - en steeds beter - te bereiken. De liefde is als een ui, zeg maar. Je pelt hem steeds verder af, tot je bij de kern uitkomt. Dit jaar is er weer een dikke schil van afgegaan.’’

Wat heeft je boos gemaakt?

„Die reclame van Lactacyd, producent van ‘vaginale verzorgingsproducten’. Waarin een stelletje ‘mannen onder elkaar’ werd opgetrommeld, dat eens even ging vertellen hoe een vagina moet ruiken. Zo zijn er dezer dagen, zéker in de social media, wel méér ongefilterde stemgeluiden te beluisteren – in dit geval het geluid van het seksisme.’’

Was dát het dieptepunt?

„Dan kies ik toch liever voor de hongersnood in Malawi. Ik was daar voor Edukans, waarvoor ik ambassadeur ben. Magnus, onze zoon van toen vier, was mee. Ik wilde hem laten zien dat er kinderen op de wereld zijn die héél anders leven dan wij in Tuindorp. Ik bezocht er een schoolklas, waarin de helft van de kinderen grijze plekken op hun hoofd had. Bleek een teken te zijn van ondervoeding. De helft! Magnus was er niet bij, op dat moment. Ik was daar eigenlijk wel blij om.’’

Samengevat: wat voor jaar was 2016?

Quote Ik vroeg me namelijk al een tijdje af wie of wat ik eigenlijk moest zijn. „Sprankelend, wervelend, positief. Vol variatie en spanning. Het jaar ook, waarin ik een belangrijke ontdekking heb gedaan. Ik vroeg me namelijk al een tijdje af wie of wat ik eigenlijk moest zijn. Onder welke letter in de Rolodex kon je Sofie van den Enk vinden? Welnu, ik ben tot het bevrijdende besef gekomen dat ik een slashie ben. Ik ben niet één ding. Ik ben het-één-slash (/)-het-ander. Je kunt me vinden onder de A van Amerika, de B van borstvoeding, de C van columnist (voor Opzij) en dus ook onder de D van depressie. En zo verder. Ik ben het allemaal, en ik heb er vrede mee.’’

Dit interview is er een van de eindejaarsinterviews. De andere interviews:

21 december DAAN WESTERINK

22 december DWIGHT VAN DE VIJVER

23 december HENK AGTERBERG

24 december SOFIE VAN DEN ENK

28 december IRIS VAN DEINSE

29 december TON DU CHATINIER

30 december SIMONE RICHARDSON