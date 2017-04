'Sofyan Amrabat kan de absolute wereldtop halen'

John de Wolf zag Amrabat als analyticus van FOX Sports de laatste weken vaak aan het werk. Hij is onder de indruk van de enkelvoudig Marokkaans international. ,,Tegen Twente was hij grandioos'', vindt De Wolf. ,,In de Kuip deed hij het ook prima. Dat geef ik je te doen. Voor 45.000 fans, in die ambiance, je hoofd boven water houden en ook nog eens goed spelen, is knap.''



De voormalige verdediger kijkt graag naar Amrabat. ,,Het is een mooie speler. Box-to-box is hij heel sterk. Fysiek ziet het er prima uit. Natuurlijk gaat de vraag komen of het wijs is om deze zomer al voor een transfer te gaan. Het cliché 'wat goed, is komt snel' past hem. Ik denk dat hij de volgende is die gaat bij Utrecht.''



Een tussenstap naar de Nederlandse top lijkt logisch. Intern bij Utrecht houden ze al rekening met die marsroute. De Wolf: ,,Hij past qua manier van spelen bij PSV, want zo'n stap zou het beste zijn. Het belangrijkste is dat hij bij kandidaat-clubs met de trainer praat. Is die gecharmeerd van hem, wat zijn de plannen? Want bij Utrecht zit hij prima nu. Die club doet het fantastisch, hij kan er vlieguren maken. Ze hebben bovendien een trainer die spelers beter maakt. Ideaal voor een jongen als Amrabat. Maar heb je echt een keuze als er een grote aanbieding komt?''