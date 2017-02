Solist Rost van Tonningen moet snel teamspeler worden

Hij wond er geen doekjes om bij zijn aantreden als wethouder, eind vorig jaar. Geen gedraal, geen oeverloze discussies meer in de raad over een klein of een groot zwembad. ,,Binnen een half jaar start de nieuwbouw'', klonk het kordaat uit de mond van de nieuwe wethouder, die de afgelopen tien jaar te boek stond als het kritische geweten van de Biltse gemeenteraad. Zijn komst in het college wekte verwachtingen. Eindelijk een wethouder die de in zichzelf gekeerde politieke cultuur in De Bilt ging opschudden, hoopte zijn aanhang. Rost van Tonningen zag het zelf ook wel zitten.



In deze krant zei hij: ,,Door mijn jarenlange ervaring als interim-bestuurder in verschillende functies ben ik een goede teamspeler geworden. Je moet het samen doen. Dat zal het nieuwe college straks wel gaan merken.''



Teamspeler

Nog geen drie maanden later blijkt Rost van Tonningen allesbehalve een teamspeler. De nieuwe wethouder ging als een speer van start. Maar niet als teamspeler. Binnen twee maanden had hij de knoop doorgehakt. De Bilt zou een klein betaalbaar zwembad krijgen, zo besloot hij begin januari.



Een rapport van voorstanders van een groot zwembad dat begin januari op het gemeentehuis belandde, hield hij bewust weg van de raad. ,,Dat zou toch niet tot nieuwe inzichten leiden'', oordeelde de wethouder.



Woedende reacties

Het leidde tot woedende reacties bij de oppositie toen die erachter kwam. Het college zag zich gedwongen alle documenten over het zwembaddossier te openbaren. Daaruit blijkt nu dat Rost van Tonningen ook zijn collega-wethouders pas op de dag van de allesbeslissende raadsvergadering informeerde over het rapport.



Ebbe Rost van Tonningen zei schoorvoetend sorry, maar zijn lichaamstaal verraadde dat hij alle ophef overdreven vond. Hij had, zoals hij gewend was als interimbestuurder, snel zaken gedaan. Dat het besturen van een gemeente andere koek is dan een bedrijf uit het slop trekken, weet Rost van Tonningen nu ook. Het college geeft hem nog een kans. Maar Ebbe zal nu echt moeten laten zien dat hij een teamspeler is. Anders zit zijn loopbaan als wethouder er al snel op.