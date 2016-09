Soms best moeilijk, maar zeker niet seksloos

Vooroordeel 3: poëzie is seksloos



Niet waar



,,Nouuu...'', grinnikt Joska Berg. ,,Seksloos zou ik het niet willen noemen. Er doen, vooral over vroeger, wilde verhalen de ronde over wat er allemaal in de nisjes van het oude Vredenburg gebeurde. Er gingen veel mensen naar huis met een man of vrouw die niet van hen was, zeg maar.''



Nu is het misschien iets minder obscuur, maar een saaie bende waar iedereen braaf op zijn stoel luistert, is het allerminst. ,,Het is een beetje het boekenbal, maar dan voor dichters. Er wordt behoorlijk gedronken en naarmate de nacht vordert, wordt de sfeer ook steeds losser. Aan het einde is er vaak nog een man of vierhonderd over. Die dansen - zoals vorig jaar - op de muziek van Typhoon of ze liggen lekker in de zitzakken vooraan. In zo'n kussen wordt wel eens wat gevoosd, al heb ik nog nooit échte actie gezien.''