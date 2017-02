'Sorry, hoge boete is helaas nodig!'

Een terechte boete, maar een absurd hoog bedrag. Zo denken veel lezers over de parkeerbekeuring van 370 euro die Henk Broekhuizen (74) uit Maartensdijk afgelopen donderdagavond kreeg bij het Diakonessenhuis in Zeist.

Daar parkeerde hij zijn auto voor een kort moment op een invalidenparkeerplaats, om zijn vrouw naar binnen te helpen waar zij een arts ging zien. Zij liep op krukken en werd opgenomen voor een knieoperatie. Broekhuizen wilde voor haar zo dicht mogelijk bij de hoofdingang parkeren. Hij is echter niet in het bezit van een invalidenparkeerkaart.

Dubbele boete

Vele tientallen lezersbrieven en een stroom reacties op Facebook leverde het artikel hierover in deze krant van zaterdag op. Het onderwerp leeft niet alleen buitengewoon, het is ook goed voor zeer uiteenlopende meningen. De meest overheersende opvatting is, dat Broekhuizen terecht is bekeurd. Hij had kunnen weten dat hij dat risico liep. Daar doen zijn goede bedoelingen niets aan af. Ook telt het niet, dat hij even niemand in de weg stond.



50 euro was volgens velen een passende straf geweest, of anders hooguit 150 euro. Zeker als je bedenkt dat overtredingen als bumperkleven, te hard rijden en door rood licht rijden aanzienlijk minder zwaar worden bestraft dan parkeren op een invalidenplaats. Dat wordt blijkbaar door het lezerspubliek toch als een minder groot vergrijp gezien. Al zijn er ook, die geen medelijden hebben met Broekhuizen: ,,Had het dubbele moeten zijn. Er zijn al zo weinig invalidenplekken.''

Dure les

Daar staat tegenover, dat bijvoorbeeld Claudia Ledda schrijft: ,,Als Henk de boete niet krijgt kwijtgescholden, ben ik bereid om mee te betalen!'' Mieke Flipse ('in rolstoel', meldt ze erbij): ,,Sorry, het is veel geld, maar jammer genoeg is zo'n hoog bedrag nodig! Ik hoop dat uw vrouw ondertussen is geholpen en gauw opknapt.''