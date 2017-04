SP'er van het eerste uur: 'Partij zou meer uitgesproken moeten zijn in Wijk'

De 61-jarige Hans Pouw vertelt omstandig dat hij na een aantal tropenjaren kiest voor een rustiger leven. Met meer tijd voor zijn dieren: vijf schapen, drie lammetjes en twee koeien die op de uiterwaarden op punt van kalveren staan. Maar de Wijkse SP'er van het eerste uur verbloemt niet dat er bij hem onvrede over zijn partij is. ,,Als je een duidelijke mening hebt, moet je die luid verkondigen en moet je daar ook voor staan.'' Na enig aandringen - 'ik wil de SP niet schaden' - noemt hij de mogelijke ontzanding van de uiterwaarden rond de voormalige steenfabriek de Bosscherwaarden als voorbeeld. Als die uiterwaarden zijn uitgegraven en het zand is afgevoerd, worden de putten volgestort met vervuild slib en het boerenland omgevormd tot een natuurgebied. Pouw: ,,Maar waarom? Er is al meer dan genoeg zand en er zijn geen nieuwe locaties nodig voor de slibstort. Je bereikt er alleen maar mee dat je de boeren in dat gebied over de kling jaagt. Natuurontwikkeling? De natuur is er nu al mooi. Er is eigenlijk maar één belang: dat van het bedrijf dat verdient aan het zand en de slibstort. Dat geluid zou de SP als grootste collegepartij sterker moeten laten horen.''

'Havana aan de Lek'

In 2005 stond Pouw aan de wieg van de Socialistische Partij in Wijk bij Duurstede. ,,Het was niet de bedoeling om een jaar later aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Maar ineens ging alles pijlsnel. Al heel gauw hadden we 100 leden.'' Een jaar later deed de SP een succesvolle greep naar de macht met drie raadszetels. Voor het eerst kreeg Wijk een links college. Met PvdA en GroenLinks als coalitiegenoten in het tot 'Havanna aan de Lek' omgedoopte Wijk. Sinds die tijd maakt de SP onafgebroken deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente. Momenteel is de SP met vijf zetels de grootste partij in de Wijkse gemeenteraad. Pouw was van de oprichting in 2005 tot 2010 de voorzitter van de SP. Daarna werd hij raadslid. Aan het eind van deze maand legt hij het bijltje erbij neer. Wie hem als raadslid opvolgt, maakt de SP binnenkort bekend.