SP Utrecht: gemeente moet zorg cliënten Careyn garanderen

,,Het is belangrijk dat we snel weten wat er bij Careyn én bij andere zorginstellingen in Utrecht allemaal gebeurt. Het is onacceptabel dat er steeds weer Utrechters zijn die in de onzekerheid moeten leven of zij straks nog wel zorg krijgen. De gemeente moet dit garanderen", vindt Van Gemert van de SP Utrecht. Volgens haar zaten er na het faillissement van Leven & Zorg enkele cliënten dagen zonder zorg.