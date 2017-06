Woede over beschadigen oude skeletten bij kerk De Meern: 'Dit is een schande'

14:56 Gerda Oskam, voormalig raadslid voor D66 en nu voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn, is woedend over de manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met de resten van voormalig Merenezen, waaronder haar eigen voorouders. ,,Dit is een schande.’’