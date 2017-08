SP wil snelle oplossing van schending privacy met afvalpassen

Utrecht gebruikt de informatie van afvalpassen nu nog om per huisnummer een diagnose te stellen over de hoeveelheid afval. Daarmee kan het gebruik worden gemonitord en kan de vulling van de afvalcontainers worden bepaald. Deze informatie is nodig voor een ‘dynamische routeplanning’ van de ophaaldienst. Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is deze werkwijze in strijd met privacywetgeving.



De gemeente gaf eind vorig jaar al aan over te willen stappen op een nieuw systeem, waarbij geen gegevens worden verzameld. Maar dit systeem is nog niet ingevoerd. Volgens de gemeente vergt de hele operatie extra tijd ‘in verband met de verschillende typen passystemen in Utrecht’. De gemeente kan niet aangeven hoeveel tijd de aanpassing nog kost.