Spannend sportfeest aan twee kanten van de stad

Bij hockeyclub Kampong puilden de tribunes met zo’n 3.500 mensen werkelijk uit. De koffieverkoper, ook lid van Kampong, was maar op zijn busje geklommen om nog een glimp van de wedstrijd op te vangen. ,,Ik zie maar één helft van het veld, hopelijk gebeuren daar straks de mooie dingen.’’

Eigenlijk kwam de verrassende finale om het landskampioenschap een seizoen te vroeg, want aan de Laan van Maarschalkerweerd wordt druk verbouwd. In allerijl werden tribunes, viptenten, persfaciliteiten en een speciaal podium voor de camera’s van Ziggo Sport opgetrokken langs veld 2, maar dat mocht de pret niet drukken. De flesjes bier vonden hun weg vlotjes langs de lijn, terwijl kinderen op kliko’s klommen om iets van de wedstrijd te kunnen zien.

Bier taboe

Bij Hercules was bier taboe langs de lijn. De Utrechtse derdedivisionist speelde een beladen duel tegen Spakenburg om een plekje in de tweede divisie. Voordat de supporters een plekje langs de lijn opzochten, moesten zij hun vers getapte biertje uit de kantine eerst opdrinken.

Achter het doel dat het verst van de kantine staat, was een ‘uitvak’ voor de supporters van de blauwwitten uit Spakenburg ingericht, maar dat bestond uit niet meer dan één roodwit lintje, waar de toeschouwers zich weinig van aantrokken.

Op wat verboden vuurwerk aan het begin van de wedstrijd, een incident dat ijverig door een KNVB-official in een grote multomap werd genoteerd, bleef het ook bij Hercules rustig. Zowel bij Kampong als Hercules was politie aanwezig, maar zeer bescheiden. Spakenburg had zelf voor een ordedienst van zo’n vijftien man gezorgd.