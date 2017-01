Speciale klas voor hoogbegaafde kinderen in Den Dolder

In Den Dolder start in maart een verrijkingsklas voor basisschoolkinderen die hoogbegaafd zijn. De klas heeft een regionale functie. Judith Damhuis, pedagoog en specialist in gifted education, start de klas onder de naam Uzumee Talentontwikkeling.

,,Je hoeft niet per se een IQ te hebben van boven de 130. Hoogbegaafd ben je ook als je meer dan gemiddeld slim bent en heel gedreven en/of creatief'', vertelt Damhuis. ,,Hoogbegaafde kinderen lopen soms vast in het onderwijs, omdat ze niet worden uitgedaagd. Ze passen zich bijvoorbeeld erg aan. Daarvan worden ze ongelukkig. Of ze worden juist heel druk in de klas.''

Filosofie

In de verrijkingsklas die Damhuis start, krijgen de kinderen één ochtend in de week speciaal onderwijs. ,,Hier worden ze uitgedaagd. Analyseren, evalueren en creëren is belangrijk voor deze kinderen. Dat doe je middels filosofie.'' Daarom past ze dat toe in de verrijkingsklas.

Ook doet ze in de klas aan mindfulness. ,,Deze kinderen zijn vaak hoogsensitief en daardoor gevoelig voor prikkels. Soms piekeren ze veel en kunnen niet slapen. Of ze hebben faalangst. Ik besteed aandacht aan het leren aangaan van uitdagingen én kijk naar de emotionele en sociale ontwikkeling. De kinderen voelen zich vaak heel alleen. Ze zijn meestal de enige in de klas die hoogbegaafd is. Daarom is het belangrijk dat ze met andere hoogbegaafde kinderen omgaan.''

Samenwerken

Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren. ,,Ze krijgen bijvoorbeeld kranten en plakband, met de opdracht: maak een zo hoog mogelijke toren. Ze leren plannen: maak eerst een ontwerp. En evalueren: wat had ik anders kunnen doen? Ook samenwerken is belangrijk. Als ze goed samenwerken, komt er een hogere toren uit.''

De resultaten zijn positief. ,,Veel kinderen knappen ervan op. Ze vinden sociaal meer aansluiting of ze leren omgaan met driftbuien.''