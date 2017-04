Speciale lening voor ouderen in Rhenen

Je wil best langer zelfstandig blijven wonen, maar soms is een aanpassing van je huis noodzakelijk als je ouder wordt. Maar hoe kun je je traplift en aanpassingen in douche, wc en keuken betalen?

Als je ouder wordt staan banken vaak niet meer te springen om je een lening of (aanvullende) hypotheek te verstrekken. De gemeente Rhenen wil daarom via nieuwe blijversleningen ouderen de helpende hand reiken, zegt wethouder Simone Veldboer. ,,Het is in ons aller belang dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en niet naar een zorgcentrum hoeven.’’

Aanvulling

Voorwaarde is wel dat het niet mogelijk is om dit geld te lenen bij de banken: ,,We gaan niet zomaar even bankje spelen, het moet een aanvulling zullen op die dingen die de markt niet wil financieren. Het is een nieuw instrument in ons beleid dat erop gericht is meer mensen langer zelfstandig te laten wonen.’’