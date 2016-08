Speelgoedman stort zich met nieuwe winkel op lego

In de legowinkel kunnen kinderen naar hartenlust spelen met de gekleurde bouwsteentjes die al decennialang populair zijn. ,,Lego moet je beleven'', vindt eigenaar Mark Ligteringen, die het hele lego-assortiment verkoopt. Een doos op een plank zegt niet zoveel. Daarom heeft Ligteringen in zijn nieuwe zaak een lange tafel neergezet en een kleed op de vloer gelegd. Vanaf vandaag kan daar met legoblokjes gebouwd worden. Een paar kleurige modellen staan al in de nieuwe zaak aan de Traay. Hartstikke leuk Ligteringen heeft ze niet zelf in elkaar hoeven te zetten. ,,Gisteren heeft een groep kinderen meegeholpen. Die waren er snel voor te porren, want kinderen vinden dat hartstikke leuk om te doen.'' De Driebergenaar heeft sinds 2012 een speelgoedwinkel aan de Traay. Hier startte hij met de verkoop van houten speelgoed. Later kwam daar ander specialiteitsspeelgoed, zoals lego, bij. Het legohoekje was eerst klein, maar werd in de loop der tijd groter en groter. Kinderfeestjes en legodagen werden toen al goed bezocht, vertelt hij.

Dol

,,Ik merkte dat legoën ontzettend leefde onder de kinderen. Daarom heb ik besloten om er een winkel met alleen lego naast te openen.'' Ligteringen vertelt dat hij de enige winkel in de provincie Utrecht is, die uitsluitend lego verkoopt. ,,Alleen in Heerlen, Breda, Gorinchem en Enschede zitten echte legostores.''



Hij merkt op dat niet alleen jongens dol zijn op lego. ,,Vader en opa's doen net zo hard mee'', zegt hij lachend. Inmiddels zijn ook meiden in de ban van de gekleurde blokjes en de speciaal voor meiden opgezette legolijnen zoals Lego Friends en Elves.



De Driebergenaar zelf is ook dol op de Deense blokjes. ,,Ik heb heel wat afgebouwd toen ik jong was,'' zegt de speelgoedwinkeleigenaar. ,,In mijn werkzame leven was ik eerst aandelenhandelaar, maar ik heb voor het speelgoedvak gekozen, omdat ik daar net als vroeger mijn creativiteit in kwijt kan.''