Speeltuindief die 56.000 euro stal is bekende in de buurt

De bestuurder van speeltuin De Zandloper in Rivierenwijk, die 56.000 euro stal uit de kas, is een goede bekende in de buurt.

Volgens interim-bestuurder Peter Millenaar was de bestuurder jaren al verbonden aan de speeltuin in de Waalstraat en in die hoedanigheid zeer geliefd. Het feit dat het bestuurslid zelf ook in Rivierenwijk woont, waar de diefstal het gesprek van de dag is, maakt de zaak extra gevoelig.

Millenaar heeft de frauderende bestuurder afgelopen maand ontmaskerd, nadat de lonen van de medewerkers niet of later werden betaald. Millenaar werd een paar maanden geleden op de speeltuin gezet om meer structuur in de organisatie te scheppen. De Zandloper werd aanvankelijk geleid door het welzijnswerk, maar is, zoals de gemeente Utrecht het graag ziet, een eigen stichting geworden door en voor buurtbewoners.

Verleiding

De bestuurder en buurtbewoner die tegen de lamp liep en toegang had tot de kas, kon de verleiding van de subsidiestromen niet weerstaan. In meerdere periodes sluisde ze geld naar de eigen rekening. Omdat de lonen van twee betaalde krachten steeds later werden overgemaakt, ging dat volgens Millenaar opvallen. Ook kreeg hij opeens de bankoverzichten niet meer. ,,Mijn onderbuikgevoel wees mij naar de bewuste bestuurder en door wat gerichte vragen, kwam ik er snel achter dat het wel die bestuurder moest zijn die het geld verduisterde. Maar de bestuurder had er er wel goed over nagedacht en gebruikte een paar trucjes om buiten schot te blijven, maar uiteindelijk liep het in de gaten.’’

Quote Mijn onderbuikgevoel wees mij naar de bewuste bestuurder en door wat gerichte vragen, kwam ik er snel achter dat het wel die bestuurder moest zijn die het geld verduisterde Peter Millenaar

Erg veel opties waren er verder ook niet, want Stichting Buurttuin De Zandloper heeft behalve interim bestuurder Millenaar zelf, maar twee overige bestuursleden.

Geschokt

Millenaar heeft er vertrouwen in dat de speeltuin deze slag te boven komt. ,,De medewerkers en de bezoekers die het weten zijn geschokt. Maar we eisen het geld terug en gaan door met het professionaliseren van de speeltuin. Er zal voortaan meer controle op de geldstromen moeten komen.’’