Spijtoptant Airbnb 'behandeld als kwaadaardige fraudeur'

Maarten Trompper (27) verhuurde zijn studio via Airbnb en kreeg daarvoor van studentenhuisvester SSH een boete van 2.300 euro. Terecht, geeft hij zelf toe, maar de SSH had hem niet hoeven te behandelen als crimineel. ,,Van een waarschuwing was ik ook geschrokken.”

,,Ik woon in een studio in City Campus Max, de grote flat in Kanaleneiland-Zuid. Sinds september 2016 ben ik afgestudeerd, maar ik had in eerste instantie geen werk en dus geen inkomen. Om mijn huur te kunnen betalen ging ik elk weekend naar mijn ouders en verhuurde de studio dan via Airbnb. Dat deed ik vier maanden, tot ik in januari werk kreeg. Dus vier keer vier weekenden, dan kom je uit op ongeveer zestien nachten.’’

Huurreglement

Quote Ja, het is mijn fout dat ik het huurreglement niet heb gelezen Maarten Trompper ,,Ergens weet je wel dat het niet mag, maar een boete van meer dan 2.000 euro had ik niet verwacht. Ja, het is mijn fout dat ik het huurreglement niet heb gelezen. Daarin staat dat je 50 euro per keer moet betalen dat je het onderverhuurt. Maar waarom staat dat in het huurreglement? Omdat ze niet willen dat je de woning aan de huurmarkt onttrekt. Kijk naar Amsterdam: daar worden hele straten alleen nog maar verhuurd via Airbnb.’’



,,Ik vind het dus wel redelijk dat Utrecht de verhuur via Airbnb ook wil aanpakken. Maar dit voelt anders. Ik was gewoon op vakantie of bij mijn ouders. Dan kan iemand anders er toch in? De studio staat toch leeg. Welke schade heeft de SSH dan geleden? Ik ken er wel meer die het deden. Ik was me van geen kwaad bewust en dan blijkt het ineens een groot probleem. Vergelijk het met roken op het balkon: dat mag ook niet, maar het is in de open lucht, dus niemand heeft het er last van.’’

Keihard aangesproken

,,De SSH is er zo hard in gegaan. Ze gaan eraan voorbij dat ik geen huisjesmelker ben. In de eerste mail werd je echt keihard aangesproken. Daar schrok ik wel van, maar ik dacht dat ze daarmee anderen wilden afschrikken. Ik rekende op enige coulance als ik mezelf meldde. Maar ik werd behandeld als een kwaadaardige fraudeur. Alsof studenten hier steenrijk van worden. Dat is helemaal niet waar.’’

,,Ze wilden een persoonlijk gesprek met mij. Tijdens dat gesprek ben ik in huilen uitgebarsten. Terwijl ik helemaal niet zo’n emotioneel persoon ben. Maar ze dreigden er constant mee dat je uit huis gezet kon worden. Dat vind ik eigenlijk wel ongepast: de SSH moet zich ervan bewust zijn hoe groot het machtsverschil is tussen een huurder en een verhuurder. Voor een rechter is verhuur via Airbnb vaak niet eens ernstig genoeg om iemand zijn huis uit te zetten.’’

Hoge boete

Quote Ik wilde er niet veel aan verdienen, ik wilde er alleen mijn huur mee betalen. Achteraf had ik het iets anders moeten doen Maarten Trompper ,,De boete vind ik ook onredelijk hoog, maar het staat wel in het huurreglement en dat ben ik inderdaad niet nagekomen. Juridisch klopt het dus wel, maar maatschappelijk gezien: ik was ook voldoende geschrokken van een waarschuwing. Ik werk nu, dus 2.300 euro kan ik wel betalen. Ik heb het ook al betaald, maar het is ook voor mij nog steeds heel veel geld.’’



,,SSH heeft zelf een schatting gemaakt van wat ik heb verdiend, op basis van een prijs van 44 euro per nacht en twee nachten per weekend. Maar ik heb de studio altijd aangeboden voor een prijs tussen de 28 en 35 euro. Ik wilde er immers niet veel aan verdienen, ik wilde er alleen mijn huur mee betalen. Achteraf had ik het iets anders moeten doen. ’’

,,SSH heeft me wel verzekerd dat het geld eerbaar besteed wordt. Ze zouden het geld doneren aan Vidius Studentenunie in het kader van het tegengaan van huisjesmelkers. Die kennis maakt de hele situatie een stuk minder zuur. Ik ben namelijk rond 2011 heel goed geholpen door Huurteam Utrecht toen ik zelf te maken had met een huisjesmelker. Dat heeft me enorm veel geld gescheeld, een vergelijkbaar bedrag misschien wel. Ik heb ze toen niet eens een bedankje gestuurd. Dus misschien bij deze.’’

Heel onwenselijk

Quote Ik snap wel dat hij het niet leuk vindt, maar hij heeft iets gedaan wat niet mocht. Een sanctie is de consequentie van zijn eigen gedrag Roeland Kreeft, SSH Roeland Kreeft, manager strategie bij SSH: ,,Het huurreglement is voor iedereen helder. Dan hoef je niet altijd eerst te waarschuwen. Als dat het beleid zou zijn, kan je de facto ongestraft onderverhuren, een waarschuwing krijgen en dan stoppen. Wij vinden onderverhuur via Airbnb heel onwenselijk. Het zorgt voor overlast. Het mag gewoon niet, dus ligt handhaving voor de hand. Het zou anders net zo zijn als door rood fietsen, daar een boete voor krijgen en dan klagen dat je niet eerst een waarschuwing krijgt. Het mág niet.’’



,,Onze woningen zijn geen middel om geld mee te verdienen. Als studenten willen onderverhuren omdat ze bijvoorbeeld een half jaar naar het buitenland gaan, dan doen wij daar niet moeilijk over. Maar dan wel tegen dezelfde huurprijs en niet voor meer. Airbnb-verhuur gaat tegen commerciële tarieven.’’

,,We hadden hem wel het huis uit kunnen zetten, maar het klopt dat de rechtspraak daar niet eenduidig over is. Airbnb is een nieuw fenomeen. Je ziet dat rechters kijken naar hoe lang iemand al huurt. Iemand die al twintig jaar huurt en één keer via Airbnb onderverhuurt, kan niet meteen het huis uitgezet worden. Maar over het algemeen huren studenten al niet zo lang bij ons.’’

,,Wij zijn ook niet uit op huisuitzetting. Daarom bieden we ze ook een schikking aan. Daarin hebben we hem niet overdreven hard behandeld, maar behandeld zoals gepast is voor huurders die zich niet aan de regels houden. Ik snap wel dat hij het niet leuk vindt om bestraft te worden, maar hij heeft iets gedaan wat niet mocht. Een sanctie is de consequentie van zijn eigen gedrag.”

Ernstige overtreding

Marcel van Wezel, huurrechtadvocaat bij Tomlow Advocaten: ,,De rechter kijkt of een huurder een verbod heeft overtreden en of dat dan zo ernstig is dat het een ontruiming rechtvaardigt. Hij kijkt dan bijvoorbeeld naar hoeveel dagen er via Airbnb is onderverhuurd, hoeveel geld daarmee is verdiend en hoe makkelijk een huurder aan een nieuwe woning kan komen. Een student komt bijvoorbeeld makkelijker aan een nieuwe woning dan een gezin met kinderen die daar in de buurt naar school gaan.’’