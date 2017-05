Spoortunnel Bilthoven zit vol schoonheid en geheimen

Naast de enorme hoeveelheid tegeltjes zijn er nog meer boeiende cijfers. Boonen moet ze even uit zijn telefoon halen. Het dek waar nu al de treinen over rijden is in totaal 1400 ton beton en staal. In het hele project is 4650 kubieke meter beton vervoerd. Dat zijn vijfhonderd vrachtwagens met beton. Per dag werken er gemiddeld 20 man aan het project. ,,Maar soms ook 40 tot 50", legt Boonen uit. ,,En een enkele keer maar een handjevol. Al naar gelang de werkzaamheden.''



Boonen en Teunissen zijn tevreden over de vorderingen van de bouw. Het meeste werk ligt op schema. ,,Donderdag gaan we zelfs beginnen aan de verbindingsweg over de tunnelbak.'' Ook het fietspad krijgt al vorm. De banden aan de zijkant liggen er al deels in. ,,Het is ook de bedoeling dat we voor de zomer de tunnel al deels open hebben voor zowel fietsers en voetgangers als auto's, zij het dan alleen in zuidelijke richting", vertelt Teunissen.