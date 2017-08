Spoorwegmuseum blij met kwakkelzomer

Speeltuin de Pyramide van Austerlitz heeft ook weinig te klagen over de zomervakantie. ,,Qua temperatuur is deze vakantie niet verkeerd voor ons. Wordt het warmer dan 25 graden, dan gaan de mensen naar het water, maar dit is goed weer voor de speeltuin’’, zegt eigenaar Hugo van Kolfschoten. Hoewel ze bij de Pyramide geen toegang heffen en dus geen concrete bezoekersaantallen hebben, heeft Van Kolfschoten kunnen constateren dat het drukker is dan vorige zomer. ,,Ik merk dat het economisch beter gaat. Mensen geven op het terras weer meer uit.’’



Ook zwembad De Krommerijn is ondanks de matige zomer tevreden over de bezoekersaantallen tot nu toe. Tot aan woensdag passeerden 52.272 bezoekers de kassa. Dat is ondanks het weer meer dan de afgelopen twee jaar, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We zijn met een goed jaar bezig, ondanks de kwakkelende zomer. Het kan altijd beter, maar helaas hebben we het weer niet in de hand. We hopen nog op een staartje van de zomer.’’ De bezoekers geven De Krommerijn gemiddeld het rapportcijfer 8,4.