Spoorwegmuseum: Foppen maakte zich schuldig aan vriendjespolitiek

Dat is het resultaat van het onderzoek dat in de afgelopen maanden is uitgevoerd naar de van fraude en belangenverstrengeling verdachte Foppen.

Quote Foppen heeft de interne spelregels overtreden Raymond Salet, Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft het personeel van het Spoorwegmuseum vanmorgen geïnformeerd. Volgens woordvoerder Raymond Salet bevestigen de uitkomsten van het onderzoek de eerder genomen maatregelen. ,,Foppen heeft de interne spelregels overtreden. Hij heeft laakbaar gehandeld voor een bestuurder, maar er zijn geen strafbare bewijzen gevonden. Wel is er een onoverbrugbare vertrouwensbreuk ontstaan, waardoor het ontslag terecht is.’’

Salet wil inhoudelijk niet ingaan op de verdenkingen tegen Foppen. ,,De malversaties hebben betrekking op vriendjespolitiek.’’ Volgens Salet houdt het vertrouwelijke, ‘interne’ onderzoek in dat er verder geen details worden vrijgegeven. Een Amsterdams accountantskantoor bekeek in de afgelopen maanden de administratie en onderzocht de mailwisseling van de oud-directeur. Ook zijn meerdere personeelsleden van het Spoorwegmuseum ondervraagd.

Problemen

Foppen kwam in de problemen bij het Spoorwegmuseum nadat een ‘klokkenluider’ de Raad van Toezicht had geïnformeerd over onregelmatigheden. Foppen zou het prestigieuze project Treinen door de Tijd onderhands hebben aanbesteed aan een decorbouwer met wie hij eerder had samengewerkt bij het Dolfinarium. Al eerder was de oud-directeur door de Raad van Toezicht aangesproken op zijn gedrag. Zo gaf hij zakelijke relaties doosjes wijn via de webwinkel van zijn vrouw. Ook gebruikte hij zalen van het museum voor familiefeestjes op kosten van het Spoorwegmuseum.

Begin mei maakte de Raad van Toezicht bekend dat de arbeidsovereenkomst met de Ermeloër, die in april 2015 begon bij het Spoorwegmuseum, per 1 juli is beëindigd. Dat is gebeurd met wederzijds goedkeuren en zonder enige vergoeding aan de voormalige museumdirecteur. Voordat Foppen bij het Spoorwegmuseum kwam, was hij 25 jaar werkzaam bij het Dolfinarium in Harderwijk. Van 2009 tot 2015 was hij er directeur.

Dolfinarium

Quote Wat ons betreft kan het boek dicht Taco Rietveld, Dolfinarium Vorige week maakte ook het Dolfinarium, dat een eigen onderzoek heeft ingesteld naar Foppen, bekend dat er geen aangifte wordt gedaan tegen de oud-directeur. ,,Wat ons betreft kan het boek dicht’’, aldus woordvoerder Taco Rietveld. Of er onregelmatigheden zijn ontdekt, laat het zeezoogdierenpark in het midden. In april werd bekend dat Foppen een factuur had verstuurd namens het pretpark met daarop zijn privérekeningnummer.