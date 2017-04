Sportklassers Via Nova College helpen kinderen bij Koningsspelen

Jaey (21) uit Nieuwegein is één van de beste FIFA-spelers ter wereld

19:14 De winnaar van het WK verdient 200.000 dollar. De verliezend finalist krijgt nog altijd een ton. Onder de miljoenen FIFA-spelers wereldwijd is een jongen uit Nieuwegein, die recent de mondiale top 100 in is gegaan. Hij heeft er nu ook een tweejarig contract als gamer mee verdiend. FIFA 2017 is hot. Net als de 21-jarige Jaey Daalhuisen.