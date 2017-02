Sportpenning en huldiging in Galgenwaard voor Randamie

IJzeren Oermens uit Utrecht, ’s werelds beste in Mixed Martial Arts, staat gegraveerd op de penning, die wordt toegekend door het gemeentebestuur aan personen of verenigingen die zich in een tak van sport verdienstelijk voor Utrecht hebben gemaakt. Van Zanen noemde Randamie een waardig vertegenwoordiger van Utrecht als sportstad.

Germaine de Randamie (32) klopte in de finale in de categorie vedergewicht tot 66 kilo haar Amerikaanse opponent Holly Holm.

Holm heeft overigens nog wel een protest ingediend tegen de uitslag van het duel. Volgens Holm sloeg Randamie haar nog een keer terwijl de bel al had geklonken. Randamie zei dat dit onvermijdelijk was omdat ze midden in een combinatie van slagen zat tijdens het signaal. Ze heeft Holm al aangeboden een rematch te vechten. ,,Zo kan nogmaals duidelijk worden wie de belt verdient'', zei ze.