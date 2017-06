Sportschool Anton Geesink niet meer te redden

Sportschool Anton Geesink in Ondiep is niet meer te redden. De gemeente kan sloop niet voorkomen, maar zet zich wel in om een andere plek te vinden voor de circa 400 sporters die gebruikmaken van het pand aan de Anton Geesinkstraat.

Volgens sportwethouder Paulus Jansen doet de gemeente al anderhalf jaar haar best om alternatieve huisvesting te zoeken. ,,En nog steeds werken we hieraan. Dat heeft tot op heden niet geleid tot een 'ja' aan de kant van de beheerder. Uiteraard hopen we tijdig een oplossing te kunnen vinden.’’ De gemeente heeft zich volgens Jansen altijd terdege ingezet voor deze sportschool. ,,Zo bieden wij een subsidie tot eind 2018, omdat de exploitatie anders niet rond te krijgen was.’’

Sporterfgoed

Quote Als getalenteerd voetballer kun je tegenwoordig miljonair worden, maar dat was bij Anton niet aan de orde Wim Vocking, vriend en adviseur van Geesink De sportschool van de in 2010 overleden judokampioen Anton Geesink werd in 1965 geopend, een jaar nadat Geesink een gouden medaille haalde op de Olympische Spelen in Tokio. De familie Geesink verkocht het pand vorig jaar aan een vastgoedhandelaar. Die wil het gebouw slopen en er appartementen bouwen. De stichting die de laatste jaren het gebouw beheert en er onder meer judo- en karatelessen geeft, betaalde altijd keurig de huur aan de familie Geesink, maar ziet nu met lede ogen aan dat haar locatie tegen de vlakte gaat.



Volgens beheerder Albert van Mildert heeft de familie Geesink zich nooit bekommerd om het voortbestaan van het gebouw, dat een stuk sporterfgoed van de stad is geworden. Anton Geesink junior, zoon van wijlen Anton Geesink, is er helder in. Het pand is zwaar verouderd en de familie heeft geen zin om daar in te investeren. ,,Van erfgoed kun je niet eten’’, vindt Geesink jr.

Beperkte mogelijkheden

Wim Vocking (83), voormalig eigenaar van Staffhorst Muziek, was tientallen jaren adviseur en vriend van Anton Geesink. Tot drie jaar geleden was hij voorzitter van de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Sportschool aan de Anton Geesinkstraat. ,,Mijn betrokkenheid met de sportschool dateert al van 40 jaar geleden toen mijn zoon er judoles had en Anton aangaf dat het moeilijk was om de sportschool financieel rendabel te houden. De mogelijkheden zijn nu eenmaal beperkt, omdat de locatie alleen geschikt is voor sporten op een mat. We hebben gezamenlijk grote inspanningen geleverd om de sportschool overeind te houden, maar ik kan wel begrijpen dat de nabestaanden het pand uiteindelijk hebben verkocht.’’

De familie is volgens Vocking nooit rijk geworden van de successen en bekendheid die Anton Geesink genoot. ,,Als getalenteerd voetballer kun je tegenwoordig miljonair worden, maar dat was bij Anton niet aan de orde. In die tijd werd je als sporter niet zo rijk, zeker niet met judo. Anton heeft echt wel van alles geprobeerd om geld te verdienen. Hij heeft meegedaan aan worstelgala’s, want ook in die sport was hij goed. Hij heeft een bijrol gespeeld in een film en zelfs op Ponypark Slagharen gestaan om geld te verdienen. Maar het was allemaal geen vetpot. Ook zijn werk voor het IOC niet. Daarom begrijp ik goed dat de familie het pand heeft verkocht, zodat zijn weduwe Jans nog een appeltje voor de dorst heeft.’’

