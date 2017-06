Sportwethouder moet huiswerk over doen

Het omstreden voorstel voor de aanpassingen van de tarieven van sportaccommodaties staat eind juni weer op de agenda van de commissie en twee weken later van de gemeenteraad. Maar de kans is klein dat Jansen er in die korte tijd in slaagt om met een voorstel te komen waar een meerderheid van de fracties zich in kan vinden. De weerstand tegen het plan is groot en al eerder werd het voorstel van de agenda gehaald en aangepast, omdat er te veel kritiek op was van zowel de politiek als sportverenigingen. Nog steeds is geen draagvlak voor.

Gezond

Met name grote gezonde clubs als Kampong, Hercules en Sporting ’70 dreigen het kind van de rekening te worden als het plan van Jansen er doorkomt. Omdat zij veel velden bij de gemeente huren, krijgen zij te maken met forse huurverhogingen. Voor Kampong zou het nieuwe tarievenbeleid een huurverhoging van 18.000 euro per jaar betekenen. Sportende leden van de clubs moeten dat straks gaan ophoesten, want de verenigingen hebben geen andere keuze dan de contributies te verhogen.

De gemeente wil de tarieven aanpassen om de huurverschillen tussen de binnen- en buitensport weg te werken. Daarnaast hoopt de gemeente dat door het nieuwe tarievenstelsel sportcomplexen efficiënter worden gebruikt.

Overhoop

Een meerderheid van de fracties schiet het plan van Jansen lek. ,,Er wordt veel overhoop gehaald bij de clubs’’, zegt Steven de Vries (GroenLinks). ,,Maar er is vooral veel onvrede. Dat er iets aan de scheefgroei gebeurt, is goed. Maar nu lijkt het erop dat alle sporters in Utrecht meer gaan betalen. Ook de binnensporters, want daar gaan de contributies niet omlaag. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit voorstel leidt nog tot te veel discussie in de raad. Daarom is het van de agenda gehaald.’’

Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang kraakt het plan. ,,Het gaat hier alleen maar om geld, het heeft niets te maken met efficiëntie. Efficiënte clubs met hardwerkende vrijwilligers worden op deze manier gestraft omdat ze het goed doen. Efficiëntie wordt nu gemeten aan de hand van de betalingsachterstanden van de clubs, ronduit belachelijk.”

Stadsbelang Utrecht wil het voor alle Utrechters mogelijk maken om te sporten. Bos: ,,De rekening daarvoor moeten we niet neerleggen bij succesvolle en efficiënte clubs. Zoals het voorstel er nu ligt willen wij het niet steunen. Wij willen dat ook andere partijen inzien dat het geen enkele visie heeft en terug moet naar de tekentafel.’’