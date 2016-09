'Sportzaal moet snel veiliger'

De club denkt aan het plaatsen van grote kussens achter de baskets. Op korte termijn bespreekt de club dit met de gemeente die eigenaar is van de sporthal.



BV New Stars zegt dit na een ongeval met de 24-jarige Daan Smith zaterdag tijdens een oefenwedstrijd. Die viel met zijn hoofd tegen de muur achter de basket. Tussen basket en muur zit amper een meter ruimte.



Tweede keer

In anderhalf jaar tijd is het de tweede keer dat een clublid in de sportzaal gewond raakt. Daarnaast zijn tientallen kleinere incidenten bekend, geeft de club aan.



,,Het gebeurt helaas vaker en daarover willen we in gesprek met de gemeente om maatregelen te treffen'', zegt New Stars--voorzitter Dave Conrad. Nieuwegein betreurt het voorval, maar stelt dat de zaal voldoet aan de veiligheidsnormen.