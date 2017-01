Spreekkoren maken wedstrijd FC Utrecht-Ajax extra beladen

Utrechtse supporters zongen, met de wedstrijd van volgende week tegen Ajax al in gedachten, kwetsbare teksten over Joden. ,,Wie niet springt die is een Jood. Joden gaan eraan, olé olé," klonk er vanaf de tribune in het Kasteel, het voetbalstadion van Sparta Rotterdam.



FC Utrecht was er snel bij om de spreekkoren te veroordelen. ,,Laat duidelijk zijn dat FC Utrecht zich nadrukkelijk distantieert van kwetsende teksten. Wij zijn hier alert op, want iedereen kent onze geschiedenis. Het werpt wel een schaduw vooruit naar komende zondag, een wedstrijd waar we al weken mee bezig zijn", zei directeur Wilco van Schaik vandaag.



Beladen

De wedstrijden tegen Ajax zijn altijd beladen, maar de afgelopen twee jaar extra. In april 2015 gingen spreekkoren zo ver dat de club gestraft werd door de voetbalbond KNVB. De Bunnik­side, het stadionvak met de meest fanatieke supporters, moest leeg blijven.



FC Utrecht bood, tot woede van de KNVB, de fans een plek elders in het stadion aan. Daarop verbood burgemeester Van Zanen de komst van Ajacieden, omdat die zomaar naast hun aartsvijanden in het stadion zouden kunnen zitten. Dat wekte weer de woede bij de Ajax-fans die zich gestraft voelden voor iets wat ze zelf niet gedaan hadden.