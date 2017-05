SSH adviseert scholieren: schrijf je nu al in voor een kamer

UpdateStudentenhuisvester SSH start deze maand met de bouw van een woontoren op het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andrealaan. De SSH adviseert scholieren zich al in 5-VWO of in 4-HAVO in te schrijven om de kans op een woning te vergroten. Inschrijven bij de SSH is mogelijk vanaf 16 jaar.

De wachttijd voor een kamer van de studentenhuisvester is momenteel 18 maanden. De SSH durft zich niet te wagen aan een prognose of de oplevering van de nieuwbouw aan de Fockema Andrealaan al dan niet voor verlichting van de wachttijd zal zorgen. ,,Er zijn veel factoren van invloed op de wachttijd,’’ zegt woordvoerder Jesse van Mourik. ,,Bijvoorbeeld hoeveel mensen er gaan studeren in één jaar en hoeveel geld studenten hebben te besteden voor een kamer. Wij zijn natuurlijk goedkoper dan particuliere huur.’’

De SSH en Jebber ontwikkelen op het voormalig KPN-terrein de komende twee jaar samen zo’n 700 kamers en studio’s voor studenten en starters, onder de noemer De Kwekerij. De studio’s zijn ongeveer 21 vierkante meter en hebben een klein keukenblok en een eigen badkamer met douche en toilet. Elke verdieping heeft een grote keuken waar de bewoners met elkaar kunnen eten. Naar verwachting is de toren rond de zomer van 2019 gereed en klaar voor de nieuwe bewoners.

Verlichting

In 2015 was de wachttijd bij de SSH nog elf maanden. De SSH had verwacht dat de oplevering in 2015 van het complex Johanna op De Uithof (655 kamers) voor verlichting zou zorgen, maar dat is niet gebeurd. De SSH liet eerder weten dat de oplevering van dit complex tegen de verwachting in voor ‘een aanzuigende werking’ zorgde. ,,Studenten willen er graag wonen en schrijven zich in.’’