Staat dit shirtje mij? Pratende spiegel geeft het antwoord

Verbon, bekend van Beautylab.nl, deed vanmiddag de aftrap van de zogenaamde Social Mirror. Dat is een spiegel waarin je - naast jezelf - een schermpje ziet met een videochatverbinding. De komende weken zijn verschillende bekende vloggers in de spiegel te zien. Iedereen kan advies krijgen over haar of zijn kledingstijl en over dingen die je wel of juist niet moet kopen.



Nieuwe kleur

Vriendinnen Marijke Gootjes (27) en Mandy van Brederode (29) gaan altijd samen shoppen in Utrecht. ,,Ik kom uit Brabant en Mandy uit Purmerend, Utrecht is dus een centrale ontmoetingsplek voor ons'', vertelt Marijke, die net advies heeft gekregen van Serena Verbon. ,,Het was wel bijzonder om zo voor die spiegel te staan. Ik zie alleen haar gezicht, maar zij kan mij van top tot teen bekijken.''



Dé kleur die Marijke volgens Verbon goed zou staan is okergeel. ,,Die kleur draag ik nooit, maar het is zeker een optie om dat wel te gaan doen.''