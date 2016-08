Stad bulkt in weekeinde van festivals

Er is verder een whiskyfestival in restaurant Kantien, een mosselfestival op het Lucasbolwerk, een zomerfestival in Haarzuilens, een cultmarkt bij zaagmolen De Ster in Lombok. En daar hebben we nog lang niet alles genoemd.



Evenementenstad

In 2007 sleepte Utrecht voor de eerste keer de titel Evenementenstad van Nederland in de wacht, en sindsdien is het aantal festivals en evenementen elk jaar verder toegenomen. Daarbij is er zeker de laatste jaren een duidelijke trend waarneembaar, zegt onderzoeker Philomeen Lelieveldt, verbonden aan de Universiteit Utrecht: bezoekers willen naar búiten. Men is steeds vaker op zoek naar een sociale belevenis in de openbare ruimte. Festivals, natuurlijk, faciliteren die behoefte.



Lelieveldt: ,,Die overigens niet per se Utrechts is. Hij speelt in het hele land, zo niet wereldwijd. Waaróm dat zo is, dat is momenteel een actuele onderzoeksvraag.''