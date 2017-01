Stad heeft regels nodig voor bestrijding lichtreclame

Wethouder Paulus Jansen (SP) loopt te hard van stapel als het gaat om de bestrijding van reclamelichtinstallaties in de binnenstad. Dat vindt de VVD. Jansen onderzoekt of een verbod op lichtreclames die je eerder op Times Square dan op het Vredenburg verwacht, mogelijk is. De VVD is daar tegen. Namens de liberalen twitterde Dimitri Gilissen: 'Heb vertrouwen in ondernemers! #minderregels #stopdebetutteling.'