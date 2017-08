Stadsbaantunnel nog hele week dicht na vondst nieuwe loszittende stukken beton

Deze plekken zijn inmiddels verwijderd, schrijft wethouder Kees Geldof (VVD) in een memo aan de Utrechtse gemeenteraad. Waardoor de stukken beton in de tunnel hebben losgelaten is nog niet duidelijk. ,,Over de oorzaak van het loslaten en wat daar in de toekomst aan gedaan kan worden is nog geen volledige duidelijkheid,” aldus Geldof, die geen risico’s wil nemen met de veiligheid. ,,Wij achten het noodzakelijk om eerst nader onderzoek te doen en indien nodig eerst al dan niet tijdelijke maatregelen te treffen. Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zien de tunnel tot en met in ieder geval vrijdag gesloten te houden.” Het stuk beton dat donderdag werd gevonden is 50 bij 25 centimeter en 5 centimeter dik. Het weegt ongeveer drie kilo.