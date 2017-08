Stadsbaantunnel kan dankzij krimpfolie hopelijk vrijdag weer open

De 490 meter lange Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is om die reden al sinds 10 augustus gesloten. Bij een inspectieronde werden brokstukken gevonden die van de betonnen constructie bij de ingang van tunnel zijn losgekomen.

Zaterdag is begonnen met het aanbrengen van krimpfolie. Door de pergola daarmee in te pakken, kunnen er geen nieuwe stukken beton naar beneden vallen. De tunnel gaat open zodra het krimpfolie geplaatst is. De inpakkers ter plaatse verwachten dat dit vrijdag is afgerond. Daarna wordt er gekeken naar een permanente oplossing.

Vorstschade

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van vorstschade. In de betonnen kolommen zitten holten die bedoeld zijn om de constructie vast te maken. Die moeten goed zijn afgedicht, omdat er anders water in kan doordringen. In de winter bevriest dat, zet het uit en kan dit het beton uit elkaar drukken.

,,Ondanks dat er nu geen sprake is van vorst, kan de schade intern al eerder zijn ontstaan en zich pas later manifesteren in zichtbare schade of het loslaten van een stuk beton’’, legde een duidelijk geïrriteerde wethouder Kees Geldof afgelopen vrijdag uit aan de gemeenteraad. Hij schreef daarin ‘ernstig ontstemd’ te zijn dat een tunnel die nog geen twee jaar open is alweer gesloten is vanwege veiligheidsrisico’s. Ook andere oorzaken van de schade worden nog onderzocht.