Stadsbaantunnel langer dicht vanwege noodmaatregel

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn blijft mogelijk nog de gehele volgende week dicht. Dan wordt de betonnen pergola omwikkeld met krimpfolie. Dat is een tijdelijke maatregel om te voorkomen dat er nog meer brokken beton uitvallen.

Eind vorige week werd bekend dat in juli een stuk beton uit de pergola is gevallen. Het was terecht gekomen op de middentunnel, zodat het geen gevaar opleverde voor het verkeer. Een tunnelinspecteur trof het toen al aan, maar verzuimde dit te melden aan de tunnelbeheerder. Nadat die dit anderhalve week geleden te horen kreeg is de tunnel per direct gesloten.

De 490 meter lange tunnel parallel aan de Leidsche Rijntunnel in de A2 is een belangrijke verbindingsweg is tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Leidsche Rijn. De tunnel gaat open zodra het krimpfolie geplaatst is, maar dat kan tot 25 augustus duren, laat wethouder Kees Geldof in een brief aan de gemeenteraad weten. Hij schrijft daarin 'ernstig ontstemd' te zijn over de schade aan een tunnel die nog geen twee jaar oud is.

Krimpfolie

Uit onderzoek is gebleken dat sprake is van vorstschade. In de betonnen kolommen zitten holten zitten die bedoeld zijn om de constructie vast te maken. Die moeten goed zijn afgedicht omdat er anders water in kan doordringen. In de winter bevriest dat, zet uit en drukte het beton uit elkaar.

Na de tijdelijke maatregel met krimpfolie volgt vervolgonderzoek naar een definitieve oplossing. Daarvoor moet de tunnel de komende tijd af en toe opnieuw gedeeltelijk worden afgesloten.

Verkeersregelaars

Komende week zet de gemeente verkeersregelaars in om het verkeer rond de tunnel en op omleidingsroutes in goede banen te leiden. De afgelopen week leidde de afsluiting tot weinig problemen, maar nu de vakantieperiode ten einde is, houdt de stad er rekening mee dat de drukte aanmerkelijk toeneemt.

Het is nog onduidelijk wat de schade aan de Stadsbaantunnel de gemeente Utrecht gaat kosten. Zeker is dat geen verhaal te halen is bij de bouwer: VBK-Noord. dat bedrijf ging nog voor de openstelling failliet.